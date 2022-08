Mit Vorführungen der Feuerwehr, Tanzvorführungen des TV Kirrweiler, Live-Musik der St. Martiner Weinschlauchdudler, Kinderbelustigung, einem Quizduell und Interviews mit vier Überraschungsgästen feiert die Verbandsgemeinde Maikammer am Sonntag, 21. August, ihr 50-jähriges Bestehen. Das Bürgerfest findet auf dem Kleinfeld hinter der Reblandhalle in Kirrweiler statt und beginnt um 11 Uhr. Der eigentliche „Geburtstag“ der Verbandsgemeinde Maikammer war bereits am 16. Mai. An jenem Tag vor 50 Jahren hat sich der Rat konstitutiert.