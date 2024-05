Die Stadt Neustadt öffnet am Mittwoch, 15. Mai, das digitale Antragsformular für die Kipki-Bürgerförderung. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (Kipki) unterstützt die Stadt private Investitionen von Bürgern mit rund 530.000 Euro.

Dieser Betrag fließt laut Mitteilung der Stadt gezielt in Maßnahmen zur Förderung von Klimaschutz und Klimaanpassung. Ab Mitte Mai haben Bürger demnach die Möglichkeit, Anträge auf eine Förderung online auszufüllen. Förderfähig sind zum Beispiel der Kauf eines Lastenrads, die Sanierung von Fenstern, Türen und Heiztechnik, Gebäudedämmung, Solarstromspeicher und PV-Stecker-Module (Balkonkraftwerke), Flächenentsieglung sowie Zisternen, Gartengestaltung, Fassaden- und Dachbegrünung.

Auf der Internetseite der Stabsstelle für Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung unter www.neustadt.eu/kipki-buergerfoerderung sind die Richtlinie der Kipki-Bürgerförderung zu lesen. Dort wird ab kommendem Mittwoch ein Link zum Antragsformular bereitgestellt. In diesem Formular, das rein digital ausgefüllt wird, sind alle Förderbereiche sowie die spezifischen Bedingungen und Nachweise angeben. Dokumente, Fotos oder Rechnungen können im Formular online hochgeladen werden.

Antrag online abwickeln

Laut Stadt dauert es nach Abgabe des Antrags maximal sechs Wochen, bis er auf Vollständigkeit geprüft wurde. Ist alles korrekt und der Antrag genehmigt, erhalten die Bürger die Förderzusage zum Unterschreiben per Post. Sind weitere Nachweise erforderlich oder kann der Antrag nicht genehmigt werden, erhalten Bürger weitere Informationen per E-Mail. Ein Antrag auf Mittelreservierung wird nach positiver Prüfung ebenfalls per E-Mail bestätigt. Die erforderlichen Nachweise können dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Die Stadt freut sich auf die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Kipki-Förderprogramm herzlich willkommen und dankt allen, „die sich für Klimaschutz und Klimaanpassung einsetzen. Die Teilnahme ist ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige Zukunft“, heißt es in der Pressemitteilung.

