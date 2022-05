Die Bürgerecke ist das Stadtteilbüro für Branchweiler und soll im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ Angebote für die Anwohner machen. Dazu zählen auch Kurse für Erwachsene, die in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule angeboten werden. Die Verantwortlichen in der Bürgerecke sind froh, dass die jüngsten Corona-Einschränkungen überstanden ist. Denn das Lerncafé kann wieder öffnen – und zwar von 15 bis 17.15 Uhr. Außerdem rückt nun das Thema Ernährung in der Familie in den Fokus. Dazu ist eine kleine Reihe geplant. „Die Veranstaltungen sollen dazu anregen, eine gesündere Lebensweise im Familienalltag umzusetzen. Zusammen mit einem Ernährungsberater wird gekocht und praktisch ausprobiert, was zur gesunden Ernährung gehört“, erklärt Susanne Lietz von der VHS das Konzept. Passend zu den drei großen Mahlzeiten am Tag gibt es drei Angebote, jeweils mittwochs ab 15 Uhr: Los geht es am 25. Mai mit dem Frühstück, am 29. Juni folgt das Mittagessen und am 20. Juli geht es um das Abendessen. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Um Anmeldung unter Telefon 06321 855-1564 wird gebeten.