Die Bürgerecke in der Schlachthofstraße 52a in Branchweiler hat bis Weihnachten laut Stadt wieder verschiedene Aktionen im Angebot. Die Einrichtung bietet Anwohnerinnen und Anwohnern zudem Information und Hilfestellung sowie Räume für vielfältige soziale, kulturelle und gesellschaftliche Angebote.

In der Bürgerecke soll der gegenseitige Austausch gefördert werden. Außerdem dient sie als kostenloser Treffpunkt für Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen und soziale Träger. Am Mittwoch, 30. Oktober, heißt es von 10.30 bis 12 Uhr: „Stress ade – wie man Herausforderungen im Alltag und bei der Arbeitssuche gut meistern kann“. Um „Natur pur – Deos selber machen“ geht es am Montag, 4. November, von 10 bis 12 Uhr. Beide Veranstaltungen sind laut Stadt kostenfrei. Gemütlich wird es am Montag, 25. November. Dann werden von 10 bis 12 Uhr Adventskränze gebastelt. Hier beträgt der Unkostenbeitrag sieben Euro.

Kochtipps rund um Müsli, Brot und Co. für ein gesundes Familienfrühstück gibt es am Mittwoch, 27. November, von 14 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Für fünf Euro kann man am Montag, 2. Dezember, von 10 bis 12 Uhr beim weihnachtlichen Plätzenbacken dabei sein. Wie man für seine Familie ein gesundes und schnelles Mittagessen kochen kann, lernen die Teilnehmer am Mittwoch, 4. Dezember, von 14 bis 16 Uhr. Zum Abschluss am Mittwoch, 11. Dezember, wird von 14 bis 16 Uhr ein leckeres und günstiges Festtagsmenü vorgestellt. Der Eintritt ist jeweils frei.

Eingeladen sind laut Stadt alle Bürger, die in Branchweiler wohnen. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 06321/185184 wird gebeten. Die Veranstaltungen finden teilweise in Zusammenarbeit mit einer der Nachhaltigkeitsbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, der Landeszentrale für Gesundheit und der Volkshochschule statt.