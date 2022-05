Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Lambrecht nimmt seinen Betrieb am 1. Juni wieder auf. „Das Team freut sich auf die Anrufe mobilitätseingeschränkter Bürger“, heißt es in einer Pressemitteilung. Angerufen werden kann montags und mittwochs zwischen 15 und 16.30 Uhr unter 06325 181-149 anrufen, um den Bürgerbus für den nächsten Tag vorzubestellen. Die Fahrtage sind also Dienstag und Donnerstag. Es gilt Maskenpflicht, wie beim ÖPNV. Für Einkäufe oder faltbare Rollatoren ist Platz vorhanden. An Feiertagen steht das Bürgerbusteam nicht zur Verfügung. Wenn also der Telefontag auf einen Feiertag fällt, gibt es keinen Fahrtag, und umgekehrt. Der Bürgerbus ist kostenlos, es besteht aber die Möglichkeit zu spenden. Wer beim Bürgerbus mitarbeiten möchte, kann sich unter 06325 181-111 melden (Sonja Zimmermann).