Es ist wichtig, dass sich viele Bürger beim Thema Hochwasserschutz einbringen.

Im trockenen Sommer 2022 sehnt sich jeder nach Regen. Hochwasserbegehungen muten da eher kurios an. Doch das sind sie nicht. Die Überflutungskatastrophe an der Ahr 2021 hat alle wachgerüttelt und allen aufgezeigt, was Wassermassen anrichten können. Daher ist es gut, wenn die Stadt Neustadt neue Konzepte erarbeitet und dazu auch die Meinung der Bürger einholt. Vor allem Alteingesessene dürften sich noch an so manchen Starkregen erinnern und können der Verwaltung wertvolle Tipps geben. Daher gilt: Bitte die Gelegenheit nutzen! Es hilft allen.