Wegen der aktuellen Corona-Lage sind ab Montag, 24. Januar, das Stadthaus in der Hindenburgstraße 9a mit Bürgerbüro, Zulassungsstelle und anderen Bürgerdiensten sowie das Bauberatungszentrum in der Amalienstraße 6 nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung offen. Vereinbart werden können diese online unter https://www.neustadt.eu/termin. Pro Termin sind laut Stadt bis zu drei Dienstleistungen pro Bereich möglich, zu denen dann passende Zeiträume ausgewählt werden können. Für alle Bereiche, die nicht im Buchungssystem aufgeführt sind, gibt es Telefon-Hotlines: Sie werden unter https://www.neustadt.eu/StadthausHindenburgstraße aufgeführt. Zudem kann eine E-Mail an ordnung@neustadt.eu geschickt werden. Schon jetzt gilt in den städtischen Ämtern: Zutritt nur unter Beachtung der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) und mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske.

Eine Übersicht der Teststellen im Neustadter Stadtgebiet ist unter www.neustadt.eu/testen zu finden.