Seit Mitte Juli dürfen Bürger wieder ohne Termin ins Bürgerbüro im Stadthaus IV. Weil es sich während Corona bewährt hat, können aber auch weiterhin Termine online vereinbart werden. Um den Hygieneabstand während der Wartezeit vor den Schaltern zu wahren, darf sich dort nur eine begrenzte Anzahl an Menschen aufhalten. Das kann vor allem dann problematisch werden, wenn viele Bürger ohne Termin zur gleichen Zeit eintreffen. So hat sich ein Leser über eine lange Menschenschlange vor dem Gebäude geärgert – und sich gefragt, was die Stadtverwaltung bei schlechtem Wetter zu tun gedenke. „Bislang haben wir keine Beschwerden vorliegen, es läuft ganz gut“, sagt Thorsten Völker, Leiter der städtischen Abteilung Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste. Je schlechter das Wetter sei, desto mehr Menschen versuche man drinnen unterzubringen. Nur wenn der Wartebereich voll sei, müssten Bürger draußen warten, so Völker. Das komme zum Beispiel zu Stoßzeiten an Donnerstagnachmittagen vor. Öffnungszeiten und Terminvergabe online über www.neustadt.eu, Rubrik Bürger & Leben, Bürgerservice.