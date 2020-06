Konferenz-Software soll an vier Terminen ab 23. Juni Bürgerbeteiligung möglich machen.

Wenn Stadtteilmanager Thomas Lörcher und eine junge Planerin vom beauftragten Büro am Dienstag von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr vor einem großen Banner am Bayernplatz stehen, hat das einen guten Grund. Beide wollen über das Projekt Soziale Stadt informieren. Genau gesagt, über die digitalen Bürger-Arbeitsgruppen, die am 23. Juni starten. Bis Freitag können sich interessierte Anwohner anmelden.

Digital-Konferenz wegen Corona

Das 2019 gestartete Projekt, vom Land mit viel Geld unterstützt, soll den Böbig insgesamt aufwerten. Verkehr, Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Plätzen, Vereinskultur, all das und mehr können profitieren. Darum kümmert sich neben Sozialarbeiter Lörcher Eva Wefel von der Stadtplanung.

Wegen der Corona-Pandemie muss bei der Bürgerbeteiligung aber umgeschwenkt werden. Deshalb sollen Interessierte von zu Hause aus als Experten in Sachen Böbig mitreden können. Dabei wird die Konferenz-Software Zoom genutzt, moderieren werden Wefel, Lörcher und Mitarbeiter der begleitenden Fachbüros.

Erst Infos, dann Ideen

Gestartet wird am 23. Juni, 19 Uhr, mit dem Schwerpunkt „Wohnen und Wohnumfeld“. Weiter geht es am 25. Juni, 19 Uhr mit „Soziale Aktivitäten und Vernetzung“. „Freiräume und Grünflächen“ heißt es am 27. Juni, um 9.30 Uhr, den Schlusspunkt setzt das Thema „Verkehr und Verbindungen“ am selben Tag ab 11.30 Uhr. Zunächst wird über den aktuellen Stand informiert, dann sind Ideen gefragt.

Wer mitmachen möchte, kann sich bei Lörcher per E-Mail an thomas.loercher@neustadt.eu oder telefonisch unter 06321/855-1671 anmelden und die jeweilige Wunsch-Werkstatt nennen. Indes können es auch mehrere sein.