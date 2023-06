25 Bürger haben am sechsteiligen Kurs „Klimafit: Klimawandel vor der Haustür. Was kann ich tun?“ an der Volkshochschule Neustadt teilgenommen. Kursleiter Christian Kotremba zieht eine positive Bilanz.

Im Kurs ging es nicht nur um den globalen Klimawandel, sondern auch um die lokalen Auswirkungen im Raum Neustadt. Kursleiter Kotremba berichtet, die Teilnehmer seien „vom weit fortgeschrittenen Stadium der Klimaerwärmung überrascht“ gewesen. Was die Kommune dagegen unternimmt, erklärte Marcel Schwill, Leiter der Stabsstelle Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung in der Stadtverwaltung, und stieß damit auf reges Interesse. Im Zuge des Themenblocks Klimaprojektionen und mögliche Klimazukunft startete die Klimafit-Challenge, bei der die Teilnehmer Veränderungsvorschläge aus den Kategorien Mobilität, Ernährung, Energie sowie Politik und Finanzen an die Hand bekamen, mit denen sie innerhalb von vier Wochen ihre CO 2 -Bilanz senken konnten.

An einem Online-Termin konnten sie sich mit führenden Klimawissenschaftlern, unter anderem aus dem Helmholtz-Forschungsverbund REKLIM (Regionale Klimaänderungen und Mensch) und dem Alfred-Wegener-Institut, austauschen. An einem anderen Abend stand die Vernetzung mit lokalen Initiativen wie dem Green Camp Neustadt, dem Permakulturgarten Königsbach, der Klimaaktion Neustadt, dem Unverpacktladen sowie Mobility on Demand im Fokus.

Im Online-Gespräch mit einem Energieexperten des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement wurden außerdem Möglichkeiten zur Energieeinsparung und -effizienz erläutert. „Ein zentraler Schwerpunkt lag auf dem Thema Wärmepumpen im Altbestand“, sagt Kursleiter Kotremba. Der letzte Kursabend drehte sich um die Klimaanpassungen und gab den Teilnehmern zahlreiche Tipps für die Umsetzung auf dem eigenen Grundstück mit.

Es sei „ein sehr motivierter Kurs mit bereits sehr informierten Teilnehmern“ gewesen, sagt Kotremba, die Resonanz durchweg positiv. Nun hofft er, dass die Bürger als Multiplikatoren ihr Wissen weitergeben und mehr Menschen für Klimaschutz und Klimaanpassung begeistern können. Im nächsten Jahr soll es voraussichtlich eine weitere Ausgabe des Klimafit-Kurses geben. Mehr Infos unter www.klimafit-kurs.de.