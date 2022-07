Rund um Diedesfeld und Maikammer verbreitet sich das drüsige Springkraut (auch indisches Springkraut genannt) immer stärker. Ursprünglich im Himalaya beheimatet, gelangte die Art als Gartenpflanze nach Deutschland. Der Pflanze gelang der „Sprung über den Gartenzaun“ und sie breitet sich nun immer stärker aus und verdrängt heimische Arten. Die Entwicklung schmeckt der Ortsverwaltung Diedesfeld und der Verbandsgemeinde Maikammer nicht. Daher rufen sie die Bürger dazu auf, in einer gemeinsamen Aktion das Springkraut in den Gemarkungen zu entfernen. Treffpunkt für die Aktion ist am Samstag um 9.30 Uhr am Kreisel Richtung Diedesfeld am Ende des Hohlwegs in Maikammer. „Wir freuen uns über eine rege Beteiligung“, schreiben Ortsvorsteher Volker Lechner und Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach. Wichtig seien wetterfeste, langärmelige Kleidung sowie Handschuhe und festes Schuhwerk. Es sei wichtig, das Springkraut samt Wurzeln zu entfernen. Ab 12.30 Uhr lädt die Verbandsgemeinde Maikammer alle Helfer zu einer Stärkung am Rathaus ein. Anmeldungen für den Arbeitseinsatz per E-Mail an ov-diedesfeld@neustadt.eu.