Die Neustadter können ab 1. August ihre Mülltonnen und Wertstoffsäcke am Abend vor den Abfuhren bereits ab 18 Uhr vor die Tür stellen. Bisher war dies frühestens ab 19 Uhr erlaubt. Um dies zu ermöglichen, ist die entsprechende Satzung geändert worden. Der Stadtrat hat diese Änderung am Dienstagabend einstimmig abgesegnet. Die Stadtverwaltung möchte damit insbesondere den Wünschen von Geschäftsleuten entgegenkommen. Viele von ihnen hätten sich gemeldet und beklagt, dass sie ihre Läden um 18 Uhr schließen. Daher sei es ihnen abends bisher nicht möglich gewesen, den Müll für die Abholung bereitzustellen. Die Tonnen morgens mit Ladenöffnung um 9 Uhr bereitzustellen, sei dagegen oft zu spät, oft seien die Tonnen dann nicht geleert worden: Denn die Müllabfuhr beginnt mit ihren Touren morgens ab 6 Uhr in der Regel in der Innenstadt und Fußgängerzone und ist damit schon durch, wenn die Geschäfte öffnen. Ab August sollen mit der neuen Satzung diese Konflikte der Vergangenheit angehören.