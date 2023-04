Warum sich ein Bürger über die Stadtverwaltung aufregt und wie diese reagiert.

Nur Lippenbekenntnisse, wie man das in Neustadt gewohnt sei: RHEINPFALZ-Leser Karl Hans Nicolai aus der Gartenstraße ärgert sich über Aussagen von Bürgermeister Stefan Ulrich, zuständig fürs Ordnungsamt, und Baudezernent Bernhard Adams, zuständig für den Bauhof. Diese würden zwar davon reden, dass viel für ein sauberes Neustadt getan werde und auch noch getan werden soll, die Realität sehe aber anders aus.

Als Beleg führt Nicolai illegal an einer Litfaßsäule Ecke Garten-/Winzinger Straße abgelagerte Altkleidersäcke an. Vier Wochen, nachdem er es dem Ordnungsamt gemeldet habe, sei immer noch nichts passiert. Vor allem über die Osterfeiertage sei das sehr unschön gewesen. Was Nicolai zusätzlich ärgert: Es sei nichts passiert, obwohl er das Ordnungsamt mehrmals dabei beobachtet habe, wie es an den Säcken vorbeigefahren sei, ja sogar angehalten habe. Nicht nur in der Fußgängerzone, auch im weiteren Stadtgebiet sei die Verwaltung verpflichtet, für Sauberkeit zu sorgen.

Leck in Meldekette

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ hat sich Bürgermeister Ulrich selbst darum gekümmert, dass die Altkleidersäcke am Donnerstagmorgen abgeholt wurden. Wenn das Ordnungsamt Hinweise bekomme, kümmere sich der Bauhof darum, erklärt er die Meldekette. Diese habe im konkreten Fall eindeutig nicht funktioniert, was er natürlich bedauere. Wo der Fehler gelegen habe, wisse er derzeit noch nicht.

Funktioniert hat die Meldekette allerdings in einem anderen Fall. Obwohl an diesem Tag keine Altglas-Abfuhr war, lagen am Mittwochmorgen zwei Plastiksäcke an der Ecke Badstuben-/Laustergasse, gefüllt mit Leergut. Dieses wies bei näherem Hinsehen auf einen Innenstadtbewohner mit gutem Weingeschmack und nicht allzu schmalem Geldbeutel hin, allerdings ohne ihn tatsächlich identifizieren zu können. Über den unschönen Anblick von Passanten informiert, hatte die Stadtentsorgung die Säcke noch am Nachmittag abgeholt.

Info

Wer illegal entsorgten Müll sieht, kann das der Stadt über die Meldoo-Mängelapp mitteilen, ebenso per E-Mail an meldoo@neustadt.eu oder telefonisch über die Beschwerde-Hotline 06321 855-1055. ahb