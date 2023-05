Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was war das denn? Der Mannheimer Kult-Comedian Bülent Ceylan legt im Autokino in Lachen-Speyerdorf mit flachen Zoten und Stammtischsprüchen einen unterirdisch schlechten Auftritt hin und bekommt trotzdem jede Menge Beifall. Ein Bericht aus der Humor-Notstandszone ...

Humor ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Bei dem, was Bülent Ceylan am Sonntag mehr als zwei Stunden lang auf der Bühne des Autokinos in Lachen-Speyerdorf abzog, konnte einem das Lachen