Der Zutritt zum Gastspiel von Comedy-Star Bülent Ceylan am Sonntag, 5. Dezember, 18 Uhr, im Neustadter Saalbau wird nicht ganz so leicht, wie sich das die meisten Kartenkäufer beim Erwerb ihres Tickets wohl gedacht haben. Wie der Veranstalter S-Promotion mitteilt, gilt für den Termin die 2Gplus-Regel nach Definition des Bundes, das heißt, eingelassen werden nur Geimpfte und Genesene mit offiziellem, negativem Testergebnis, das maximal 24 Stunden alt sein darf. Ausgenommen von der Regelung sind nur Kinder unter 11 Jahren. Das Ceylan-Gastspiel wäre demnach die erste Kulturveranstaltung in unserer Region, bei der diese strenge Corona-Regel Anwendung findet. Verpflichtend ist sie nach neuestem Bundesgesetz ab einer Hospitalisierungsinzidenz von über 6 pro 100.000 Einwohner. Diese Quote wird in Rheinland-Pfalz aber derzeit (noch) nicht erreicht. Sie lag vielmehr laut Mittelung des Landesuntersuchungsamts am Donnerstag bei 3,72. Der Ceylan-Auftritt am 5. Dezember ist im übrigen de facto ausverkauft. Frei waren am Donnerstag nur noch einzelne Plätze, vorrangig im Rang.