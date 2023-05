Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei höchst unterschiedliche Theater-Monologe sowie ein Kinderstück erwarten das Publikum am dritten Wochenende des vom „Theater in der Kurve“ und seinem Förderverein verantworteten Sommerfestival in Hambach.

Einmal mehr machen sich dabei die guten Kontakte bezahlt, die Hedda Brockmeyer, die Leiterin des Kurven-Theaters innerhalb der regionalen Theaterszene geknüpft hat: So schaut am Freitag,