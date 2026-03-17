In der Buchhandlung Osiander in Neustadt, Kellereistraße 12–14, steht ein Regal mit Büchern, die Kunden kaufen und anschließend der Lindenberger Grundschule schenken können. Dahinter steht eine Aktion des im vergangenen Jahr gegründeten Fördervereins der Schule.

Während des mehrere Jahre dauernden Umbaus des Schulgebäudes sind die Bücher der Schulbibliothek größtenteils verschwunden oder so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr verwendet werden können. Der Förderverein möchte dazu beitragen, dass die Lindenberger Kinder wieder eine Schulbibliothek bekommen.

Da der Förderverein noch weitere Pläne hat, aber nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügt, entstand die Idee zu einer gemeinsamen Spendenaktion mit der Buchhandlung Osiander. Die ausgewählten Bücher sollen sowohl im Unterricht als auch in der Nachmittagsbetreuung genutzt werden. Sie wurden in Absprache mit dem Lehrerkollegium ausgesucht, wobei auch die Interessen der Kinder berücksichtigt wurden.