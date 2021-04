Mietendeckel, Raffgier, steigende Kosten – es gibt viele Stichworte, die Vermietern zu schaffen machen und sie in ein schlechtes Licht rücken. Doch ein Neustadter Anwalt erklärt, warum dieses Bild seiner Meinung nach völlig falsch ist.

Der Mietendeckel in Berlin ist seit Monaten ein spannendes Thema. Jetzt hat das Verfassungsgericht die Pläne des Berliner Senats gestoppt. Viele Mieter in der Hauptstadt fürchten nun Nachzahlungen und steigende Mieten. Vermieter wiederum erscheinen als raffgierige Eigentümer, die ihre Mieter ausquetschen wollen.

Doch davon will Gerhard Götz gar nichts wissen. Der auf Baurecht spezialisierte Anwalt ist Vorsitzender von Haus und Grund in Neustadt. Der Verein vertritt die Interessen von Haus- und Wohnungseigentümern. In Neustadt hat er rund 1000 Mitglieder. Und über die sagt Götz klipp und klar: „Das Urteil des Verfassungsgerichts hat mit uns nichts zu tun.“ Das habe sich ja zunächst einmal mit der Frage befasst, ob eine Landesregierung hier überhaupt etwas regeln dürfe. Götz ist wie die Verfassungsrichter der klaren Meinung: Nein, denn es sei alles im Mietrecht (Bürgerliches Gesetzbuch) vom Bund geregelt.

Im Schnitt ein, zwei Objekte

Doch Götz mag sich gar nicht mit den formalen Argumenten aufhalten. Viel wichtiger sind ihm die Voraussetzungen vor Ort, also die Frage: Wer sind denn in Neustadt die Vermieter? „Bei uns sind das überwiegend Privatpersonen. Der Altersdurchschnitt liegt bei 70 Jahren. Im Schnitt haben unsere Mitglieder ein, zwei Mietobjekte.“ Soll heißen: Um diese Gruppe gehe es bei den politischen Konflikten wie jenen in Berlin gar nicht. „Leute, die den Ärger dort verursacht haben, sind solche, die professionell vermieten.“ Götz nennt als Beispiele große Gesellschaften wie Deutsche Wohnen oder Vonovia. Die seien so groß und könnten somit einfach die in den Bundesgesetzen genannten Kriterien erfüllen beziehungsweise zu ihren Gunsten anwenden.

Dies gilt laut Götz auch für die gesetzliche Regelung, dass eine Miete innerhalb von drei Jahren um maximal 20 Prozent erhöht werden dürfe – bis die maximal übliche Vergleichsmiete vor Ort erreicht sei. Doch genau diese Frage sei der Knackpunkt: „Was ist die ortsübliche Vergleichsmiete?“ Die meisten Kommunen hätten keinen amtlichen Mietspiegel, an dem man sich orientieren könnte, und die wenigsten privaten Vermieter verfügten für die Kalkulation über drei vergleichbare Immobilien. Aber große Konzerne hätten diese und somit auch Spielraum beim Begriff „Vergleichsmiete“. „Und dann haben wir alle ein Problem: Wir werden über denselben Kamm geschoren wie große Unternehmen, die in Berlin die Mieten hochtreiben oder Wohnungen in Eigentum umwandeln. Die kleinen Vermieter leiden darunter.“

„Nur auf Rendite aus“

Götz empfiehlt seinen Mitgliedern daher, in Mietverträgen eine Indexklausel aufzunehmen. „Das ist fair.“ Denn damit koppele man die Mieten an die Lebenshaltungskosten. Das Problem sei, dass die meisten Vermieter davon nichts wüssten, „weil sie ja keine Profis sind“, und dann könne es zu Konflikten kommen, wenn ein Vermieter eine Mieterhöhung plane. Götz warnt aber davor, die ganze Branche zu verurteilen. „99 Prozent der Mieter und Vermieter kommen gut miteinander klar.“ Nur der kleine Rest beschäftige die Juristen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung würden alle Vermieter in eine Schublade gesteckt. Dabei seien diejenigen das Hauptproblem, „die nur auf Rendite aus sind“. Das sei auch die Schwachstelle in der Gesetzgebung, ist Götz überzeugt: Man habe nur an die gewerblichen Vermieter gedacht. „Und übersehen, dass das ja auch die privaten trifft.“

Hier gebe es viele, die ein Haus geerbt oder gekauft hätten und die Mieteinnahmen zum Leben bräuchten. „Manche bedenken dabei nicht, dass ich als Eigentümer aber auch reinvestieren muss“, warnt Götz. Er habe einen Fall betreut, bei dem sich ein Mieter wegen nasser Wände bei der Eigentümerin beschwert habe. Die habe mit der Reparatur gezögert. Denn die Handwerker sagten, dass alle Rohre ausgetauscht werden müssten. Dafür fehlte der Frau aber das Geld. „Das ist die Kehrseite, wenn man Wohnungen besitzt.“ Ihm gehe es bei Haus und Grund vor Ort vor allem um die Beratung. Damit sich Vermieter klug und weitsichtig verhalten – und auch der Sozialschutz der Mieter beachtet werde. Wichtig sei, früh zu kommunizieren und mögliche Probleme klar anzusprechen. Dann ließen sich in der Regel Lösungen finden, so Götz. Aber das Thema Immobilien und Vermietung wirke polarisierend – „auch wegen so Leuten wie Donald Trump, viele denken, der Vermieter ist immer böse und raffgierig“. Aber so sei die Realität nicht, betont Götz. Und daher könne er auch Urteile zu einem Mietendeckel gelassen zur Kenntnis nehmen.