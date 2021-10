Aquarienfreunde kommen am Wochenende in Lachen-Speyerdorf auf ihre Kosten: Am Samstag und Sonntag findet in der alten Turnhalle die 53. Kurpfälzer Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse statt. Geöffnet ist diese an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr. Veranstalter ist der 1. Aquarien- und Terrarienverein Lachen-Speyerdorf. Seinen Angaben zufolge werden 70 Aquarien präsentiert. Die Besucher könnten sich auf ganz unterschiedliche Fischarten freuen: Salmler, Barsche, Barben, Schmerlen und Welse. Präsentiert werden aber auch Wasserpflanzen. Vor Ort seien das Tauschen und Kaufen möglich. Wer sich genauer informieren möchte, bekommt auf der Vereinshomepage (www.atv-neustadt.de) weitere Informationen zur Veranstaltung und zum dortigen Angebot. Außerdem können Interessierte in Fachzeitschriften und Fachbüchern stöbern und sich über Zubehör informieren. Wer sich zum ersten Mal ein Aquarium zulegen möchte, kann sich bei den Experten vor Ort zudem Tipps holen, was bei der Pflege von Zierfischen alles zu beachten ist. Der Eintritt zur Börse ist frei. Es gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet). In der Halle sind die aktuellen Corona-Hygienevorgaben zu beachten. Aufgrund der Pandemie findet kein Verkauf von Essen und Getränken statt.