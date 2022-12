Endlich darf zu Silvester wieder geknallt werden. Damit aber Finger und Wohnung heil bleiben, geben Feuerwehr und Polizei Tipps für den Umgang mit Raketen, Böllern und Co.

War in den vergangenen zwei Jahren der Verkauf von Feuerwerk verboten, ist das in diesem Jahr wieder uneingeschränkt möglich. Deshalb warnen Polizei und Feuerwehr vor dem unbedachten Umgang mit Silvesterknallern. Privates Feuerwerk darf ohne Genehmigung nur am 31. Dezember und am 1. Januar gezündet werden – und das auch nicht überall. In der Neustadter Altstadt und am Marktplatz darf laut Stadt wegen der vielen Fachwerkhäuser nicht geknallt werden. Das gilt auch vor Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altenheimen, wo ein Abstand von 200 Metern (Raketen) beziehungsweise 50 Metern (sonstige Knaller) eingehalten werden muss.

„Stellen Sie niemals Ihre Feuerwerkskörper selbst her“, warnt die Feuerwehr. Von illegalen oder gebastelten Knallkörpern gehe eine unkalkulierbare Gefahr aus. Nicht von der Bundesanstalt für Materialforschung zugelassene Feuerwerkskörper aus dem Ausland sind in Deutschland verboten. „Der Besitz, die Weitergabe und das Abbrennen solcher Feuerwerkskörper werden mit erheblichen Strafen sanktioniert“, teilt die Polizei mit. Wer im Internet kauft, sollte dies nur über geprüfte Online-Shops tun. Geprüftes Feuerwerk ist mit dem CE-Kennzeichen mit der vierstelligen Kennnummer der Prüfstelle (zum Beispiel CE0589) sowie der Registriernummer (beispielsweise 0589-F2-4567) versehen.

Flugbahn prüfen

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen keine Feuerwerkskörper oder Raketen kaufen oder zünden. Auch das für Kinder zugelassene Kleinstfeuerwerk sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen abgebrannt werden. Tischfeuerwerke für Innenräume sollte man nur auf einer feuerfesten Unterlage und mit genug Sicherheitsabstand zu leicht brennbaren Materialien zünden.

Raketen sollten nur senkrecht gestartet werden, etwa aus einer Sektflasche oder einem Getränkekasten heraus. Es empfiehlt sich, die mögliche Flugbahn noch einmal zu prüfen, damit die Rakete nicht gegen Hindernisse fliegt und dabei Schäden verursacht oder umgelenkt wird. Auch geprüfte Raketen dürfen nicht gebündelt werden. Es gilt, nach dem Anzünden der Lunte einen Sicherheitsabstand einzunehmen. Ganz wichtig: Mit Knallkörpern sollte nie auf Menschen gezielt werden. Blindgänger, die nicht hochgegangen sind, dürfen nicht noch einmal angezündet werden, da sie auch später noch explodieren können.

Polizei kontrolliert

Wer gerne böllert, sollte immer einen Wassereimer, Feuerlöscher oder eine Löschdecke bereithalten, um im Fall eines Feuers schnell reagieren zu können. Lässt sich der Brand so nicht beherrschen, bittet die Feuerwehr, sofort die 112 zu wählen. Außerdem sollte man Vorkehrungen treffen, um die eigene Wohnung zu schützen. Die Feuerwehr appelliert, Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen zu entfernen. Zudem sollten Bürger Fenster und Türen geschlossen halten, damit abstürzende Raketen- oder Leuchtkugelreste nicht hineinfallen können.

In der Neujahrsnacht könnten viele oder gar keine Einsätze reinkommen, erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Bernd Kaiser. Dies sei auch vom Wetter abhängig, da es bei Regen seltener zu ungewollten Entzündungen komme. Feuerwerksreste sollten dennoch erst weggeräumt und über den regulären Hausmüll entsorgt werden, wenn diese richtig abgekühlt sind. Für nicht explodiertes und CE-gekennzeichnetes Feuerwerk wird die Entsorgung über einen Recycling- oder Wertstoffhof empfohlen.

Das Polizeipräsidiums Rheinpfalz kündigt an, über den Jahreswechsel verstärkt Präsenz zu zeigen. Damit sind auch vermehrt Verkehrskontrollen gemeint, die auf Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss abzielen.