Vor wenigen Tagen hat der Umzug von Flüchtlingsfamilien in die neue Unterkunft in die Böhlstraße begonnen. Wie berichtet, war der zweite Gebäudeteil noch immer nicht bezugsfertig gewesen, weil das Gerüst noch stand. Dieses sei nun abgebaut, weshalb die ersten Familien aus der Unterkunft in der Landwehrstraße hätten wechseln können, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte. In der Böhlstraße sollen vor allem Familien wohnen, während die Unterkunft in der Europastraße vorneweg für Alleinstehende gedacht ist. Sie wird nach einem Brand aber noch immer saniert, wann die Arbeiten abgeschlossen sind, ist offen. Erst wenn die Europastraße wieder belegt werden kann, sollen laut Stadt alle Menschen aus der Unterkunft in der ehemaligen Haardter Fachklinik verlegt werden, damit diese dann neu genutzt werden kann.