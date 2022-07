Die Leichtathleten der Region freuen sich auf ein Heimspiel bei den süddeutschen Meisterschaften. Der Wettbewerb geht diesmal am 23. und 24. Juli für die Altersklasse U18 sowie Frauen und Männer in Ludwigshafen über die Bühne. So qualifizierte sich Franziska Böger (TV Gimmeldingen) in ihrem ersten Jahr in der U18 mit neuer Bestzeit über 100 Meter in 12,85 Sekunden beim Hanauerland-Meeting für Ludwigshafen. „Das ist umso erstaunlicher, als sie durch einen grippalen Infekt in den Vorbereitungen zurückgeworfen wurde“, informierte Trainer Lothar Spilke. Für den Weitsprung hatte sie sich bereits vorher qualifiziert. Vereinskollegin Gina Felden überzeugte beim Meeting mit Platz zwei und 11,20 Meter im Kugelstoßen der U18 und Rang drei im Speerwurf mit 32,03 Meter. Felden startet ebenfalls in Ludwigshafen, dort im Kugelstoßen.