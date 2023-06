Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird am Samstag auf dem Abenteuerspielplatz das zweite Böbig-Stadtteilfest gefeiert. Den Auftakt machen um 14 Uhr die evangelische Martin-Luther-Gemeinde und die katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Avila mit einem ökumenischen Impuls. Das musikalische Programm eröffnet gegen 15.15 Uhr die Band „No Rest for Spirits“ der Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße. Danach spielen gegen 16.30 Uhr eine Streichergruppe, die Band und ein Chor des Leibniz-Gymnasiums, bevor die „Uffbasse Palzbänd“ mit Phillip Eber-Huber für den Abschluss sorgt. Außerdem gibt es den gesamten Nachmittag über Mitmachaktionen und Informationsangebote. Unter anderem werden verschiedene Sportarten vorgestellt, die der Postsportverein im Angebot hat. Außerdem wird über die Arbeit des Pflegestützpunktes und der Gemeindeschwester plus informiert. Beim Team offene Jugendarbeit können Gäste bei einem „Fußball-Dart“ ihre Treffsicherheit beweisen. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen vom Elternausschuss der Kita Landwehrstraße, Waffeln von der Lebenshilfe sowie Spezialitäten vom Grill und kalte Getränke vom Postsportverein.