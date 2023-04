Seit gut zwei Jahren sind das Vereinsheim des Postsportvereins und das neue Wohnhaus der Lebenshilfe Neustadt am Harthäuserweg Nachbarn. Vor Kurzem wurden beim jährlichen Mit-Mach-Tag der Lebenshilfe gemeinsam Flächen rundum verschönert – eine Aktion, die auch gut in das Projekt „Soziale Stadt“ passt und Vorbildcharakter haben kann. „Ich freue mich, dass wir das gemeinsam mit unserem Nachbarverein so unkompliziert umsetzen konnten und auch etliche Freiwillige geholfen haben“, sagt Daniela Götz von der Lebenshilfe.

Helfende Hände aus beiden Vereinen gestalteten die eingefassten Grünflächen neu oder sorgten für den nötigen Frühjahrsschnitt. Viele Scheren, Schaufeln und Spaten kamen zum Einsatz, es wurde Rindenmulch verteilt und neues Grün bewässert. „Ich denke, dass es noch eine Reihe von Nachbarschaftsprojekten für und mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern beim Projekt Soziale Stadt Böbig geben wird“, ist Heinz Busch, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Neustadt, zuversichtlich.