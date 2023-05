Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Langstielerin“, „Mollebusch“ und „Großer Französischer Katzenkopf“ haben jetzt bei Neustadt eine neue Heimat: Zusammen mit weiteren Most- und Wirtschaftsbirnen sowie zwei starkwüchsigen Tafelbirnen wurden sie in der Diedesfelder Gemarkung am Krummfurchgraben als Hochstämme zur ökologischen Aufwertung gepflanzt.

„Mostbirnen sind tendenziell starkwüchsiger und großkroniger als herkömmliche Tafelbirnen“, erläutert Klaus Hünerfauth von der Umweltabteilung