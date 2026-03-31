Was der Bauausschuss im Januar auf den Weg gebracht hat, wird nun umgesetzt: In der Innenstadt werden 68 neue Bäume gepflanzt. Nach Angaben der Stadtverwaltung dauern die Pflanzungen bis Ende April. Vorgesehen sind Linden, Kirschen, Eschen, Spitzahorn, Maulbeeren und Eichen. Bevor die Bäume an ihre Standorte kommen, müssen diese entsprechend vorbereitet werden: Für neue Bäume auf Grünflächen hebt ein Bagger eine Grube aus, diese wird mit Substrat gefüllt, der Baum eingesetzt und am Ende Rasen nachgesät. Versiegelte Flächen wie der Schulhof der Ostschule müssen entsprechend aufwendiger vorbereitet werden. Zum Teil sind die neuen Bäume Ersatzpflanzungen, weil an einigen Standorten aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt worden waren. Dies gilt laut Stadt etwa für den Elwetritschebrunnen, die Lindenstraße und den Winzinger Knoten. Neue Standorte sind der Juliusplatz und der Walter-Engelmann-Platz. Basis der Neupflanzungen ist die Baumpotenzialanalyse. Insgesamt werden 840.000 Euro investiert. Gefördert wird die Aktion laut Stadt zu 90 Prozent aus dem Programm Nationaler Klimaschutz in Kommunen. Den Rest trägt die Stadt.