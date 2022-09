Der jüngste Auftritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der Fernsehsendung „Maischberger“ sorgt unter anderem bei Bäckern für Unverständnis, auch in Neustadt. Isabelle Buchmüller von der Mußbacher Bäckerei Buchmüller empfindet die Aussagen Habecks, die ihr Handwerk betreffen, als Schlag ins Gesicht. „Wir können den Betrieb nicht einfach ruhen lassen, es ist unsere Existenz, zumal wir auch dann laufende Kosten hätten, etwa die Gehälter für unsere Angestellten bezahlen müssten.“ Habeck hatte gesagt, dass er sich angesichts der Energiekrise im Winter keine Insolvenzwelle befürchte. Er könne sich eher Produktionseinstellungen bei Unternehmen vorstellen, etwa bei Bäckereien. Die Kunden würden dann ihr Brot oder Toast beim Discounter holen. Buchmüller kann nur den Kopf schütteln. Zwar seien die Preise auch in ihrer Branche angehoben worden, allerdings moderat. Brot sei kein Luxusgut, sondern ein Grundnahrungsmittel. „Uns Bäckereien, die für Qualität stehen, sollte man eher unter die Arme, wenn es nötig werden sollte.“ Auch der Edenkobener Bäckermeister und Obermeister der Bäcker-Innung Pfalz-Rheinhessen, Claus Becker, kann die Aussagen des Grünen-Politikers nicht unkommentiert stehen lassen. Die Bäckereien würden regionale Zutaten zu hochwertigen Waren verarbeiten, die sie nah an der Produktionsstätte vertreiben. Der Energieverbrauch in der Industrie sei für die Herstellung von Brot um ein Vielfaches höher. Davon abgesehen, dass die Produktion dort maschinell ablaufe, die Bäckereien hingegen für viele Arbeitsplätze sorgen.