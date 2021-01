Zum wiederholten Mal ist die Neustadter Bäckerei Liebenstein vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium mit einem Landesehrenpreis im Bäckerhandwerk ausgezeichnet worden. An 25 Betriebe wurde der Preis am Donnerstag für ihr „bestes Brot“ virtuell verliehen. „Alle ausgezeichneten Bäckereien erbringen jeden Tag Höchstleistungen“, so Wirtschaftsminister Volker Wissing. Das könne man in den Backstuben und Verkaufsläden riechen, schmecken und fühlen. Daher setze der Landesehrenpreis ein Zeichen für handwerklich hergestellte Backwaren und unterstütze die Bäckereien dabei, sich von Fabrikbrot und Backrohlingen abzugrenzen.