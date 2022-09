„Zum Niederknien schön“, titelte die RHEINPFALZ, als das spanische Holzbläser-Ensemble „Azahar“ 2017 erstmals im Saalbau auftrat. Jetzt kommen die fünf Preisträger des ARD-Wettbewerbs 2014 – an zwei Positionen neu besetzt – wieder und bringen noch den englischen Pianisten Nicholas Rimmer mit, Professor an der Musikhochschule Freiburg.

Durch diese Ergänzung ist beim Saisonstart der städtischen Konzertreihe kommenden Dienstag ein vielseitiges Programm mit variablen Besetzungen möglich. Zu Beginn erklingt Mozarts Quintett für Klavier und vier Bläser KV 452, nach dessen Uraufführung 1784 der Komponist schrieb: „Ich selbst halte es für das Beste, was ich noch in meinem Leben geschrieben habe.“ Genau dieses Werk inspirierte den Dänen Carl Nielsen rund 140 Jahre später zur Komposition seines Bläserquintetts, das heute zu den beliebtesten Beiträgen dieser Kammermusikgattung zählt und an diesem Abend ebenfalls zu hören sein soll. Zudem erklingen die „Kleine Kammermusik“ op. 24 von Paul Hindemith sowie das Sextett für Klavier und fünf Bläser von Francis Poulenc.

Das Azahar-Ensemble spielt in der Besetzung Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn und gründete sich 2010 aus Musikern des Nationalen Jugendorchesters Spaniens. Der Name stammt aus dem Arabischen und bezeichnet die weißen, aromatisch duftenden Blüten der Zitrusbäume.

Termin

Das Azahar-Ensemble spielt am Dienstag, 13. September, um 20 Uhr im Neustadter Saalbau. Karten (ab 16/9 Euro) unter 0651 9790777, www.ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Fritz Burkhardt, Konzertberater der Stadt, führt um 19.15 Uhr ins Programm ein.