Die Zeit der Wartelisten ist vorbei: Bei der Awo-Sozialstation Lambrecht gibt es wieder freie Kapazitäten. Das hat der Awo-Bezirksverband Pfalz mitgeteilt.

Neukunden hätten seit geraumer Zeit nur damit vertröstet werden können, dass sie auf eine Warteliste kommen, so der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt. Jetzt könne die Awo-Sozialstation Lambrecht wieder alle Dienstleistungen anbieten, sowohl für die pflegebedürftigen Menschen, die bereits versorgt werden, als auch für neue Kunden. Der ambulante Pflegedienst, der in diesem Jahr bereits seit 30 Jahren am Markt ist, sei schon immer stark nachgefragt worden, so der Bezirksverband.

Die Leiterin der Awo-Sozialstation Lambrecht, Petra Rapp, sagte auf Anfrage, es sei gelungen, das Personal aufzustocken. Es sei heutzutage angesichts des allgemeinen Pflegenotstands schwierig, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Aber mit den aktuell 28 Beschäftigten sei die Awo-Sozialstation nun gut aufgestellt.

Über 200 Kunden verzeichne die Einrichtung in den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft, über 100 Kunden versorge die Sozialstation mit ihrem Angebot „Essen auf Rädern“.

Viele Kunden entscheiden sich nach den Worten von Rapp für das „Gesamtpaket“ aus Pflege, Hauswirtschaft und Essensversorgung. Denn damit werde ermöglicht, dass Senioren so lange wie möglich bis ins hohe Alter im gewohnten Umfeld bleiben könnten.

Auch für pflegende Angehörige sei es eine gute Nachricht, dass aktuell die Warteliste wieder leer ist. „Die Angehörigen brauchen die Entlastung“, sagt Rapp.

Das Team helfe bei den täglichen Erledigungen, wenn diese nicht mehr alleine ausgeführt werden können und biete professionelle und persönliche Pflege. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten würden auf Wunsch ebenso übernommen wie beratende Leistungen. Der mobile Pflegedienst berate auch zu den Kosten und den Möglichkeiten der Übernahme der Dienstleistungen.

Aufgrund hoher Nachfrage weite die Awo Pfalz ihr Angebot im ambulanten Sektor weiter aus, so der Bezirksverband. An vielen Standorten in der Pfalz entstünden Sozialstationen, Tagespflegeeinrichtungen oder ambulante Wohngruppen.

Nach Angaben von Petra Rapp überlegt die Awo-Sozialstation Lambrecht, ihr Dienstleistungs-Angebot auch nach Neustadt auszudehnen.