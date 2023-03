Beim bundesweiten „Great Place to Work“-Wettbewerb ist der AWO Bezirksverband Pfalz erneut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet worden. Im Bereich Pflege erhielt er den zweiten Platz, für die Arbeitsplatzkultur und die Auszeichnung in fünf Jahren in Folge zusätzlich die „Trust Champion“-Auszeichnung. Hinter dem Wettbewerb steht das „Great Place to Work“-Institut, das die Qualitäten von Arbeitgebern vergleicht. Jährlich nehmen weltweit etwa 10.000 Unternehmen in rund 60 Ländern teil und absolvieren eine Prüfung ihrer Qualitäten als Arbeitgeber. Bewertungsgrundlage ist unter anderem eine ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeitenden zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung, Zufriedenheit, Teamarbeit und Work-Life-Balance.