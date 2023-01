Die Außenstelle Deidesheim für die KFZ-Zulassung der Kreisverwaltung schließt zum 1. Februar. Die Außenstelle war als Serviceleistung auf politischen Wunsch der Verbandsgemeinde Deidesheim 2011 beschlossen worden. Dafür schloss diese eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis ab. Von Anfang an war darin festgelegt, dass die Außenstelle mit Personal der Verbandsgemeinde in deren Räumen betrieben wird. Nun hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, die Außenstelle zu schließen. Das befürwortet die Kreisverwaltung laut Mitteilung, da die wenigen Kilometer Entfernung zur Hauptstelle in Bad Dürkheim zumutbar seien und die Auslastung der Außenstelle überschaubar gewesen sei. Während bis zum 20. Dezember 2022 in Deidesheim 1836 Vorgänge zu bearbeiten gewesen seien, seien es im gleichen Zeitraum in der „sehr gut genutzten“ Außenstelle in Grünstadt 10.425 Vorgänge gewesen. Eine Adressänderung am Fahrzeugschein ist weiterhin in Deidesheim möglich, sofern das Fahrzeug im Vorfeld im Landkreis zugelassen wurde. Ansonsten sind die Zulassungsstelle in Bad Dürkheim oder die Außenstellen in Haßloch, Lambrecht und Grünstadt zuständig. Fragen zur Kfz-Zulassung werden unter Telefon 06322 961-3300 beantwortet.