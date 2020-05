Einen Autoschrauber kommt seine stümperhafte Arbeit teuer zu stehen. Nach Angaben der Polizei hatte eine Frau aus Lambrecht ihr Auto vertrauensvoll in die Hände eines Bekannten gegeben, um es reparieren zu lassen. Zunächst wurde sie mehrfach hingehalten, weil angeblich neue Mängel am Fahrzeug zum Vorschein gelangt sein sollten. Nachdem sie ihr Auto endlich zurückerhalten hatte, gab das Fahrzeug jedoch in der Folge eigenartige Geräusch von sich. Deshalb brachte sie das Auto in eine Fachwerkstatt. Dort wurde festgestellt, dass diverse Schrauben an den Radaufhängungen, dem Querlenker und den Lenkstangen fehlten beziehungsweise abgerissen waren. Zudem stellte sich heraus, dass ihr Bekannter keinen Führerschein hat, das Auto jedoch im Reparaturzeitraum benutzt haben soll. Gegen den Autoschrauber leitete die Polizei Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.