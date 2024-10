Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 8 und 12.30 Uhr laut Polizei in der Stifterstraße die Seitenscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen. Da im Fahrzeug noch Gegenstände waren, geht die Polizei davon aus, dass der Täter gestört wurde. Zeugen, die etwas Verdächtigtes gesehen haben, können sich bei der Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.