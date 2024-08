Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Autorennens am Donnerstagabend in der Neustadter Innenstadt. Um den Fall klären zu können, hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Eine Streife der Neustadter Inspektion war am Donnerstag um 18.55 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als ein Auto aus der Moltkestraße auf die Konrad-Adenauer-Straße abbog. Dabei nahm der Autofahrer einer Fahrradfahrerin die Vorfahrt und beschleunigte seinen Wagen derart stark, dass laut Polizei der Motor aufheulte und die Reifen quietschten. Der Autofahrer fuhr deutlich schneller als die Tempo 30, die in Höhe der Schule erlaubt sind. Den Polizisten gelang es, das Auto einzuhalten und den 37-jährigen Fahrer zu kontrollieren. Dieser stritt jegliches Fehlverhalten ab. Dennoch erwartet ihn aufgrund eine Strafanzeige wegen eines „Verbotenen Kraftfahrzeugrennens“. Laut Polizei kann auch ein einzelnes Fahrzeug diesen „Tatbestand verwirklichen, wenn der Fahrzeugführer grob verkehrswidrig und rücksichtlos fährt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“. Dem 37-Jährigen droht außerdem der Entzug seiner Fahrerlaubnis. Um alles klären zu können, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer den schnell fahrenden Wagen gesehen oder Hinweise zur Radfahrerin, die bei der Aktion gefährdet wurde, geben kann, soll sich unter Telefon 06321 8540 bei der Inspektion melden.