Eine 54-Jährige hat beim Ausparken am Montag gegen 16.30 Uhr Gas- und Bremspedal ihres Autos verwechselt und deshalb einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei beschleunigte die Frau in der Straße Am Knappengraben in Neustadt stark rückwärts und rammte einen Baum. Am Fahrzeugheck entstand „ein nicht unerheblicher Schaden“, den die Polizei auf 2500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.