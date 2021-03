Wegen eines geplanten Autokorsos rechnet die Neustadter Polizei am Sonntagnachmittag mit Verkehrsbehinderungen im Norden der Stadt und den angrenzenden Ortsteilen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurde die Demonstration unter folgendem Titel angemeldet: „Wir bestehen auf Artikel 1 bis 20 GG. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Coronamaßnahmen zur Beschränkung der Artikel 1 – 20 GG. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Reisebeschränkung, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung, welche am Wochenende ihre Freizeit nutzen möchte, um zu Ausflugszielen in der freien Natur und in den Weinbergen zu gelangen.“

180 Fahrzeuge genehmigt

Die Stadtverwaltung hatte laut dem stellvertretenden Polizeiinspektionsleiter Helmut Landwich 180 Fahrzeuge im Korso genehmigt. Sie starten um 14 Uhr im Breitenweg beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz in Mußbach und fahren unter anderem durch Gimmeldingen, Königsbach, Haardt sowie durch und das nördliche Neustadt.

Die Polizei begleitet den Autokorso. Zudem sind mehrere Einsatzkräfte an verschiedenen Posten unterwegs, um mögliche Verstöße gegen die Corona-Verordnung zu ahnden. „Wir hoffen, dass das Ganze ruhig bleibt“, so Landwich, dessen Kollegen am Sonntag auch das Betretungsverbot rund um die Gimmeldinger Mandelmeile überwachen.