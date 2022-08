Für Sonntag, 14. August, ist bei der Stadtverwaltung Neustadt ein Autokorso als Versammlungsaufzug angemeldet worden. Das hat die Pressestelle auf Anfrage bestätigt. Daher kann es zwischen 15 und 20 Uhr zu kurzzeitigen örtlichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt sowie in mehreren Ortsteilen kommen. Laut Pressestelle stammt der Anmelder aus Nordrhein-Westfalen. Medienberichten zufolge ist er der sogenannten Querdenker-Bewegung zuzuordnen und hat bereits zahlreiche solcher Autokorsos bundesweit durchgeführt. So auch Ende Juli in Landau.