Die FWG im Ortsbeirat wollte wissen, ob es in diesem Jahr wieder ein Autokino in Lachen-Speyerdorf geben wird. Im Frühsommer 2020 war das fünfwöchige Angebot am Flugplatz sehr gut angenommen worden – 4000 Zuschauer wurden gezählt. Ortsvorsteher Claus Schick (SPD) sagte am Dienstagabend zur Anfrage, dass er bisher nichts über Pläne für eine Autokino-Neuauflage wisse. Auch bei der Stadtverwaltung seien noch keine Anträge oder Anfragen eingegangen. Er bezweifle daher, dass es wieder ein Autokino geben wird. „Denn das rentiert sich ja wegen der Kosten nur, wenn man es über längere Zeit anbietet“, so Schick. 2020 hatte die Kulturabteilung das Projekt mit 10.000 Euro unterstützt.