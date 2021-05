Es ist nur ein kleines Bild, das seit Montagabend in den sozialen Netzwerken geteilt wird, doch der Wirbel ist riesig. Auf dem Parkplatz des coronabedingt geschlossenen Holiday Parks soll ein „Popup-Autokino“ für 200 Wagen pro Vorstellung starten – laut Betreiber wahrscheinlich schon ab Samstag, sobald alle Voraussetzungen geregelt sind.

„Leute, seid ihr bereit für die coolste Nachricht überhaupt?“ Solch eine Sprach- oder Textnachricht hat gestern vermutlich fast jeder Smartphonebesitzer in Haßloch und Umgebung von einem Bekannten bekommen. Nur ein kleines Bild einer Autokino-Leinwand, darauf das Holiday-Park-Logo und die Ankündigung „Coming soon“ sorgen gerade bei vielen Facebook- und Instagram-Nutzern aus der Region für einen hellen Lichtstrahl im Dunkel der Corona-Isolation: Autokino-Vergnügen trotz „Social Distancing“?

Die Idee wurde rasend schnell in die Tat umgesetzt

Tatsächlich bestätigen der Holiday Park und die Betreiber des „Popup-Autokinos“ am Dienstag auf Anfrage: Es stimmt. Vermutlich schon ab Samstag – die Verträge waren laut Park-Verwaltungsleiter Bernd Beitz noch gestern „unterschriftsreif“ – ist ein Autokino auf dem Parkplatz des Holiday-Parks geplant, das während der kinofreien Corona-Zeit für Filmspaß sorgen soll. Rund 200 Autos können pro Vorstellung eingelassen werden. Der Ton kommt übers Autoradio. Die UKW-Frequenz wird vor Ort bekanntgegeben.

„Das Ganze ist ziemlich kurzfristig am Montag passiert und sicherlich eine tolle Sache für unsere Region“, erläutert Beitz im Telefonat. Obwohl er „natürlich darauf hofft, dass auch der Holiday-Park selbst irgendwann wieder öffnen darf“, habe sich der Parkbetreiber Plopsa entschieden, den Parkplatz für die weitere Dauer der Corona-Auflagen an die Betreiber von „Popup-Autokino“ zu vermieten.

Für die Veranstalter ist es das erste Engagement im Bereich Autokino

„Not macht bekanntermaßen erfinderisch“, bestätigt auch Eventmanager Sascha Veth am Dienstag auf Anfrage: „Der coronabedingte Shutdown bringt die Familien zwar einerseits näher zusammen, aber viele wünschen sich schon einen gelegentlichen Tapetenwechsel.“ So sei die Idee der Unternehmer Heiko Kreiter und Sascha Veth (Ticketagentur diginights GmbH aus Heilbronn) sowie Ulf Steinecke (Go 2 convent GmbH in Ludwigsburg) entstanden. Letztere ist eine überregional tätige Konzertagentur mit über 30-jähriger Eventerfahrung, die nach eigenen Angaben mit Musicals, Theater, Messen und Rockkonzerten bereits über 6.000 Veranstaltungen in Deutschland durchgeführt hat, außerdem über 600 Open-Airs europaweit. Auf dem bis zu Corona eher nostalgisch anmutenden Feld der Autokinos war allerdings bislang keiner der drei aktiv. Veth räumt ein, dass er ohne die Virus-Krise auch nie auf die Idee gekommen wäre. „Auch wir in der Konzertbranche selbst und im Ticketverkauf leiden gerade natürlich alle schwer unter der Corona-Auszeit.“

In mehreren Bundesländern wurden neue Autokinos laut Veth bereits genehmigt, jetzt mit der neuesten Corona-Bekämpfungsverordnung auch in Rheinland-Pfalz: „Alle zuständigen Behörden haben wir unverzüglich kontaktiert und Sicherheitslösungen erarbeitet, was dann zur Freigabe des Haßlochers Autokinos führte.“ Das bestätigt auch Marcel Roßmann, der Pressesprecher der Gemeinde Haßloch – unter bestimmten Auflagen im Bezug auf Hygiene, Abstand und Lärm. Der Betrieb unter der Woche sei bis 23 Uhr zulässig, eine Verlängerung am Wochenende bis 24 Uhr werde noch geprüft.

Das Programm orientiert sich an dem in Heilbronn

Nach Heilbronn, wo das erste Popup-Autokino am Wochenende an den Start ging, planen die Veranstalter noch zwei weitere Standorte in Ladenburg und Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz steht einzig Haßloch auf dem Plan. Rund 25.000 Euro pro Monat und Standort kostet es laut Veth, allein die Technik anzumieten.

Aufgrund der Kürze der Zeit steht noch kein genaues Programm fest: Auf der „Popup“-Homepage ist jedoch nachzulesen, welche Filme in den nächsten Tagen in Heilbronn laufen. Die Palette reicht von „Die Eiskönigin 2“ , „Die Känguru-Chroniken“, „Bohemian Rhapsody“ bis zu „Joker“ oder „Jumanji 2“. Ein ähnliches Angebot werde auch in Haßloch zu sehen sein. Zwei bis drei Streifen täglich sollen dort dann über die tageslichtresistente LED-Leinwand flimmern: „Es muss also nicht erst Abend sein“, so Veth. Auch leichter Regen verhindere den Filmspaß nicht.

Das Angebot soll bleiben, solange die Corona-Krise anhält – eventuell mehrere Monate

Die Tickets wird es nur online geben, sie können auf dem Smartphone gespeichert und am Einlass kontaktlos vorgezeigt werden. „Aus Sicherheitsgründen wird vorerst auf einen Catering-Service verzichtet“, erklärt Veth, „denn wir müssen erst noch an der Logistik feilen in der Kürze der Zeit“. Popcorn, Chips und Getränke dürften vorerst also mitgebracht werden. Das Autokino in Haßloch könnte dabei auch mehr werden als nur ein kurzes Gastspiel, „so lange die Akzeptanz und die Verordnungen andauern“, überlegt Veth. Eventuell also „auch über Wochen oder Monate, wenn der coronabedingte Bedarf bleibt und der Parkplatz zur Verfügung steht“.

