Die Vorbereitungen laufen planmäßig, die 100-Quadratmeter-LED-Leinwand steht inzwischen: Damit kann das vom Neustadter Roxy-Kino getragene Autokino am Flugplatz in Lachen-Speyerdorf wie geplant am Samstag um 17 Uhr mit dem Film „Die Känguru-Chroniken“ starten.

Insgesamt hat Roxy-Chef Michael Kaltenegger sechs Filme für das Eröffnungswochenende vorgesehen: Am Samstag gibt es um 20 Uhr noch die Komödie „Das perfekte Geheimnis“ mit Publikumsliebling Elyas M’Barek und in einer Spätvorstellung um 23 Uhr den adrenalingeladenen Action-Reißer „John Wick 3“ mit Keanu Reeves. Am Sonntag, 10. Mai, folgen um 14.30 Uhr die Videospielverfilmung „Sonic the Hedgehog“, um 17.30 Uhr „Jumanji: The next level“ und um 20.30 Uhr „Joker“. Auch unter der Woche sind danach jeweils mehrere Filme pro Tag geplant.

Der Weg zum Flugplatz ist ausgeschildert. Tickets für alle Vorstellungen gibt es nur online unter www.roxy.de zu kaufen. Die Preise liegen bei 13 Euro für den Fahrer, 11 Euro für weitere Erwachsene, 9 Euro für Jugendliche bis 15 Jahren und 6 Euro für Kinder bis 12. Im Auto dürfen sich maximal zwei Erwachsene und drei im Haushalt lebende Kinder befinden. Der Einlass auf das Gelände beginnt 60 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Die Platzierung der Fahrzeuge erfolgt durch das Personal vor Ort. Der Ton zum Film wird über das Autoradio empfangen. Da der Verkauf von Popcorn, Snacks und Getränken nicht erlaubt ist, sollten Lieblingssnacks, Drinks und abends vielleicht auch eine warme Decke von zu Hause mitgebracht werden.

Auch das bereits am 25. April gestartete Autokino am Holiday Park in Haßloch läuft derweil weiter.