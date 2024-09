Nach einem Unfall am Montagnachmittag sind nach Auskunft der Polizei Neustadt zwei Autofahrerinnen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben zufolge wollte in der eine 22-Jährige gegen 14.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 42-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Martin-Luther-Straße wurde zeitweise einseitig gesperrt.