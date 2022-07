Eine 60 Jahre alte Frau hat am Freitag gegen 22.30 Uhr einen 19-jährigen Mofafahrer mit einer Waffe bedroht. Über den Vorfall in der Karl-Helfferich-Straße in Neustadt hat die Polizei am Montag informiert. Demnach wollte der 19-Jährige mit der 60-Jährigen „ein klärendes Gespräch wegen dem Verkehrsverhalten“ der Frau führen. Der 19-Jährige sprach durch die leicht geöffnete Seitenscheibe mit der Frau. Da holte die 60-Jährige eine Pistole aus einem Beutel, zeigte sie dem jungen Mann und zielte dann angeblich auf den 19-Jährigen. Dieser flüchtete darauf hin und verständigte die Polizei in der nahe gelegenen Inspektion. Während der Suche kam die 60-Jährige selbst auf die Polizisten zu. Sie räumte ihr Verhalten ein und gab an, aus Angst gehandelt zu haben. Es habe sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt. Die Frau hatte die entsprechende Erlaubnis. Gegen sie wurde trotzdem ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.