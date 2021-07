Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen auf der A65 mit Teilen eines geplatzten LKW-Reifens und einem kompletten Reifen kollidiert. Wie die für die Autobahn zuständige Edenkobener Polizei mitteilt, geschah der Unfall gegen 6.15 Uhr auf der rechten Fahrspur kurz nach der Ausfahrt Neustadt-Süd in Richtung Ludwigshafen. Der Schaden an dem bislang unbekannten LKW muss zwischen 6 und 6.15 Uhr entstanden sein. Ohne sich um die gefährlichen Hindernisse auf der Fahrbahn zu kümmern, fuhr der Fahrer offenbar nach einem kurzen Stop auf dem Seitenstreifen weiter. Die 29-Jährige wurde nur leicht verletzt, der Schaden an ihrem Auto beträgt rund 10.000 Euro. Die A65 war wegen Reinigungsarbeiten mindestens drei Stunden lang halbseitig gesperrt. Zeugen, die Hinweise auf den LKW geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06323/9550 zu melden.