Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Sonntag, 19. April, in Neustadt an der Weinstraße unter Drogeneinfluss kontrolliert worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 22.35 Uhr in der Straße Alter Turnplatz überprüft.

Dabei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Der Fahrer räumte den Konsum von Cannabis ein.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Angehörigen übergeben.

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.