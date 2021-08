Weil er durch sein Verhalten einen Unfall mit zwei leicht verletzten Radfahrern verursacht hat, wurde gegen einen Autofahrer ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Nach weiteren Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 10 Uhr in der Gimmeldinger Straße. Demnach habe es an der Kreuzung zur Hainstraße zunächst eine Vorfahrtsdiskussion zwischen der dreiköpfigen Radlergruppe und dem Autofahrer gegeben. Anschließend sei der Mann extrem langsam und in Schlangenlinien Richtung Innenstadt weitergefahren, um die Radler am Überholen zu hindern. Als zwei von ihnen doch versuchten, links an ihm vorbeizufahren, soll er nach links gezogen haben. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Radler leicht verletzt wurden.