Ein 18-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Speyerdorf verletzt worden. Der Jugendliche kam nach Angaben der Polizei leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfall passierte gegen 8 Uhr. Laut Polizei war ein 64 Jahre alter Autofahrer auf der K 8 (aus Richtung Lilienthalstraße kommend) unterwegs. An der Einmündung zur Straße Im Altenschemel übersah der 64-Jährige den von links kommenden Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte.