Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Westrandstraße ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 62-jähriger Autofahrer, der gegen 10.15 Uhr in Richtung Autobahn unterwegs war, im Bereich des Lehmgrubenhofs einen vor ihm fahrenden Traktor mit einer Ackerkralle, der abbiegen wollte und daher seine Fahrt verlangsamte. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Ackerkralle, die das Pkw-Dach bis zur Mitte auftrennte. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät geborgen werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7500 Euro. Die Westrandstraße musste für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz.