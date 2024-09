In der Neustadter Martin-Luther-Straße ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin gekommen, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 47-jährige Fahrzeugführer gegen 15.50 Uhr die Martin-Luther-Straße in südlicher Richtung und wollte nach links in die Kriemhildenstraße einbiegen. Hierbei übersah er den Angaben zufolge die entgegenkommende Radfahrerin. Es kam zu einer leichten Kollision, bei der die Frau Schürfwunden erlitt. Eine ärztliche Unterstützung wurde der Polizei zufolge nicht benötigt. Fahrrad und Auto wurden leicht beschädigt.