Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der 63-Jährige Radfahrer am Samstag gegen 15.20 Uhr den Fahrradweg neben der Mußbacher Landstraße in Neustadt. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein 58-jähriger Autofahrer von einem dortigen Parkplatz über den Fahrradweg auf die Straße fahren. Der Autofahrer übersah den Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte, und es kam zur Kollision. Dabei wurde der Fahrradfahrer zunächst auf die Motorhaube und dann auf den Boden geschleudert. Glücklicherweise sei der 63-Jährige hierbei nur leicht verletzt worden. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.